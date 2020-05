Ingen nationale test

Gladsaxe Kommune dropper de nationale test og fokuserer på sundhed og trivsel

Af Peter Kenworthy

– Vi har sendt et klart signal om, at byrådet ønsker at springe de nationale test over i år … Skolerne skal lige nu have fokus på sundhed, læring og trivsel og ikke test og prøver, sagde formanden for Børne- og Undervisningsudvalget, Claus Wachmann (B), på byrådsmødet i sidste uge.

Her besluttede man, at Gladsaxe Kommune i den aktuelle situation ikke gennemfører nationale test på nogen årgange i indeværende skoleår.

Og det er en god beslutning at droppe de nationale test, mener formanden for Gladsaxe Lærerforening, Thomas Agerskov.

– Det er turbulente tider, hvor vi anstrenger os for at skabe mest mulig tryghed og stabilitet i elevernes hverdag. En række test vil kun skabe pres, uro og opbrud, tilføjede han.

Målet med de nationale test er, ifølge Undervisningsministeriet, at styrke evalueringskulturen i folkeskolen og at have et ensartet værktøj, der – ligesom folkeskolens prøver – kan evalueres på tværs af landet.

– For nyligt viste en omfattende evaluering af de nationale test fra VIVE, at resultaterne på elevniveau er relativt usikre og kun i begrænset omfang har relevans for lærernes arbejde med at udvikle og forbedre undervisningen, skrev Undervisningsministeriet dog i en pressemeddelelse 21. februar.

En aftale fra februar mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om nationale test, giver de enkelte skoler mulighed for at beslutte, ikke at gennemføre de nationale test i udvalgte eller alle fag og klassetrin.