Kampdag på computeren

Borgmester Trine Græse talte live fra Socialdemokratiets gruppeværelse på Christiansborg, via Facebook. Foto: Screendump fra Facebook.

Lokale 1. maj-arrangementer med taler og musik blev afholdt virtuelt på YouTube og Facebook

Af Peter Kenworthy

Meget politik og aktivistarbejde foregår i vore dage gennem de sociale medier. Og i år blev selveste Arbejdernes Internationale Kampdag afholdt på Facebook, på grund af coronakrisen. Også i Gladsaxes røde partiers lokalafdelinger.

Her kunne man blandt andet høre Det Røde Guld spille ”Når jeg ser et rødt flag smælde” og ”Internationale”. Og høre politikerne tale om årets anderledes 1. maj i skyggen af coronakrisen.

Det har været en meget anderledes første maj og tid for os alle sammen, fortalte Gladsaxes socialdemokratiske borgmester, Trine Græse, i en 1. maj-tale der blev sendt live fra Socialdemokratiets gruppeværelse på Christiansborg, på Facebook.

– Vi står i en krise af dimensioner. Men der er masser at fejre i dag … Vi har heldigvis nogle gode, solide offentlige velfærdsinstitutioner, som har omstillet sig meget hurtigt og samarbejdet … Jeg er ufattelig stolt af at være en del af den danske model, fortalte Trine Græse, i sin tale.

– Denne her tid har vist os noget om hvem vi er som danskere og som samfund … I denne her mørke tid har et af lyspunkterne været vores fællesskab, tilføjede det lokale socialdemokratiske folketingsmedlem, Jeppe Bruus.

Slet ikke som det plejer

Også folketingsmedlem for Enhedslisten, Mai Villadsen, talte om det mærkelige i at holde 1. maj på Facebook.

– Vi plejer jo at mødes under høj solskin, akkompagneret af fadøl og faner, og høre taler og diskutere, fortalte hun i sin 1. maj-tale, der kunne ses på YouTube og på Enhedslistens og SF’s lokale afdelingers Facebook-sider.

– Mit budskab i dag – på denne 1. maj – er at vi skal skabe grønne jobs til de fyrede og de arbejdsløse, og vi skal sikre bedre velfærd og ordentlig løn for de ansatte i det offentlige, tilføjede Mai Villadsen. De offentlige ansatte fortjener nemlig mere end corona-tak, mente hun.

Formanden for SF’s klima-, miljø- og naturudvalg, Marianne Bigum, talte om corona- og klimakrise. – Jeg synes det er et paradoks, at verdens regeringer under coronakrisen går så resolut til værks, og laver så indgribende reguleringer i folks virksomheder og folks hverdag, for at afbøde COVID-19. Men når det kommer til klimaet, miljøet, naturen, så tøver man med at sætte ind, mente hun.