Klar til genåbning

Nye sæder klar til at blive sat op. Foto: Henrik Munch Larsen.

Store forbedringer i Bibliografens sale

Af Redaktionen, redigeret

Selvom det på alle måder er en trist tid, er der gode nyheder at berette fra Bibliografen og Gladsaxe Bibliotekerne. Selvom det endnu ikke vides, hvordan en genåbning effektueres, er alle sejl sat til for at byde gæsterne velkommen i de flottest mulige omgivelser, når dørene endnu en gang slås op.

Det første, man møder, er Bibliografens nypolerede gulve. Synes man dernæst, at væggene skinner lidt ekstra glansfuldt, ja, så tager man ikke fejl. Flere er blevet ”shinet” gevaldigt op, og står nu næsten som den dag for godt 10 år siden, da Bibliografen åbnede.

Men det er ikke alt, tværtimod. En lettere modernisering af de to biografsale har været planlagt i en tid, men er nu rykket frem, imens huset er lukket. Intet er som sagt så skidt, at det ikke er godt for noget, og Bibliografens publikum kan glæde sig til rensede sæder og gulvtæpper i den store sal 1.

Hvor forbedringerne i sal 1 er af kosmetisk karakter, har denne midlertidige lukning tilladt mere gennemgribende tiltag i sal 2. Højeste prioritet har været en udskiftning af de gamle sæder. Derfor er der blevet valgt en solid og meget behagelig biografstol til publikum med brede armlæn og selvfølgelig plads til kaffe, sodavand eller måske endda et glas vin ved siden af. Stolene har stået to år i en anden biograf. Altså nærmest nye men dog stadig genbrug, som Bibliografen i tråd med Gladsaxestrategiens mål om ”klimavenlig by” på alle måder går ind for.

Det er selvfølgelig vemodigt at skille sig af med de gamle sæder, og nogle vil sikkert savne dem. Men sæderne var fra den gamle Gladsaxe Bios tid og den røde velour var slidt helt op. Tiden var inde. Men som det fremgår af ovenstående, kan Bibliografens personale næsten ikke vente med at slå dørene op og vise den nye indretning frem. Vi glæder os i hvert fald.