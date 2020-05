AB-spillerne må indtil videre se langt efter spilletid i 2. division. Foto: Peter Kenworthy

AB Gladsaxes spillere glæder sig til at komme i gang igen

Af Peter Kenworthy

Medarbejderne og trænerstab er hjemsendte og indtægterne fra kampe med mere mangler. Men AB’s spillere burde være klar til kamp, når 2. division engang går i gang igen. Også selv om de træner på egen hånd og klubben ikke er i daglig kontakt med dem.

– Vi har en god formodning om, at vores spillere er 100 procent fitte. Vi ved spillerne selv har fundet sammen i teams og er spændstige som flitsbuer i iver for at komme i gang. Vi har jo i modsætning til mange andre klubber rigtigt mange unge spillere under 21, og de er meget dedikerede og ambitiøse med deres sport. Boldfølelsen og touchet mangler selvfølgelig, men når der gives grønt lys, er vi klar til kamp umiddelbart efter, fortæller AB’s bestyrelsesformand, Torben Oldenborg.

Hvor mange af klubberne er klar til kamp, rent økonomisk, når 2. division starter op igen er dog uvist. Torben Oldenborg regner med at flere klubber vil bukke under for det økonomiske pres i efteråret, selvom hjælpepakkerne har hjulpet her og nu.

– Vi skal alle kæmpe hårdt for at komme helskindet igennem denne svære tid inklusive AB Gladsaxe. Med vores administration hjemsendt, er vi glade for at AB Gladsaxes fanklub AB Forever har løftet en masse støtteinitiativer i form af auktioner, lotterier, virtuelle støttekampe. Vi er vores fans dybt taknemmelige for denne indsats, tilføjer han.