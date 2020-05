Køb af juniorsenge: 5 modeller du kan overveje

SPONSORERET INDHOLD: Hvis du er begyndt at tage dit barn i at kravle ud af tremmesengen, er det på tide at skifte den ud med en juniorseng. Det vil gøre putningen meget nemmere og nattesøvnen meget bedre for dit barn.

Det er på tide at skifte fra tremmeseng til juniorseng, når dit barn enten begynder at kravle ud af sengen eller ikke længere har plads nok i tremmesengen.

Søvnen har en afgørende betydning for dit barns udvikling. Derfor er det vigtigt at gøre, hvad du kan for at optimere dit barns søvn.

Hvis du har undersøgt markedet for juniorsenge og er i tvivl om, hvilken juniorseng du skal købe, kan du få et større overblik med denne guide. Her kan du læse om 5 forskellige modeller indenfor juniorsenge.

Modulopbyggede juniorsenge

Flere og flere producenter tilbyder modulopbyggede juniorsenge. Det er en super god løsning, fordi det gør juniorsengen fleksibel. Med en modulopbygget juniorseng kan du løbende justere sengen efter dit barns udvikling og behov.

Det betyder, at du kan starte med at købe en juniorseng med sengehest. Når dit barn efterhånden er blevet mere tryg og rolig ved juniorsengen, kan du fjerne sengehesten.

Mange modulopbyggede juniorsenge kan sættes sammen med et andet modul, så du kan tilføje en rutsjebane, stige og lignende til sengen. Det gør juniorsengen mere personlig, og dit barn vil elske at have et børneværelse med rutschebane.

De fleksible moduler gør det dermed muligt at tilpasse det efter jeres ønsker og behov. Når barnet bliver ældre, kan du afmontere modulerne, så det bliver en klassisk juniorseng.

Juniorsenge med skuffer

Hvis du ønsker en juniorseng med opbevaringsplads, skal du gå efter en juniorseng med skuffer. Skufferne er praktiske, fordi det giver dig mulighed for at opbevare og organisere dit barns ting og legetøj.

Det er en nem og hurtig løsning til at gemme det legetøj, sengetøj eller tilbehør væk, som du ikke ønsker at have stående fremme. For barnet er det også super hurtigt at rydde det op.

Det er særligt en god idé, hvis du oplever at have pladsmangel på børneværelset. På den måde kan du udnytte det ekstra rum, der er under juniorsengen.

Højsenge med plads under

Højsenge er en genial løsning for barnet, der har rigeligt af plads og en god loftshøjde på børneværelset. Under højsengen kan du opbevare kommoder, reoler, kasser med legetøj, skrivebord og lignende.

Udover plads kræver det naturligvis også, at dit barn er komfortabel med højder. Det giver mange børn en følelse af at have en hule under sengen, hvor der kan læses i bøger, leges med legetøj og lignende.

Halvhøje juniorsenge

Halvhøje senge er altid udstyret med en sengehest og sikre sider, så dit barn kan sove trygt og sikkert i sin seng. Derfor er der ingen grund til at bekymre sig om sikkerheden ved en halvhøj juniorseng, da alle producenter skal efterleve de europæiske standarder og godkendes.

Dit barn vil med garanti elske en halvhøj juniorseng, fordi de er udstyrede med stiger. Det giver barnet mulighed for at klatre op og ned ad sengen. Det er desuden med til at stimulere barnets motorik og balance.

De bedste juniorsenge er en meget individuel sag, da det afhænger meget af barnet. Men en halvhøj juniorseng med rutsjebane vil med garanti være et godt bud ifølge mange børn.

Juniorsenge med bestemte mål

Skal du have en juniorseng med bestemte mål? Markedet for juniorsenge er efterhånden så stort, at uanset om du er på udkig efter en juniorseng på 70×160 cm, 70×140 cm eller et tredje mål, vil det være muligt at finde.

Det er oftest en juniorseng med de klassiske 70×160 cm mål, som forældre går efter. Det er en god størrelse for et barn, der hidtil har været vant til at ligge i en tremmeseng.

Det er de færreste, der springer fra tremmesengen til en voksenseng. Det er der flere årsager til. En af grundene er, at barnet ikke vil føle sig tryg i en seng, hvor der er rigeligt med plads og åbne sider. Det bliver en stor omvæltning for det lille barn.

Det er vigtigt at købe en juniorseng, hvor der er fokus på sikkerheden og kvaliteten. På den måde øger du sandsynligheden for, at barnet bliver liggende i sengen hele natten og er tryg ved at ligge der.

Hvilken juniorseng skal du vælge?

Nu hvor du er blevet introduceret til forskellige typer for juniorsenge, er det med at beslutte dig for, hvilken du ønsker at købe. Det kan være svært at tage den endelige beslutning, fordi det kan være en stor investering.

Men brug denne guide til at overveje hvad jeres behov er, og hvad der er muligt indenfor jeres budget. Det kan være med til at indskrænke mulighederne og gøre processen mere overskuelig.