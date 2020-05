Køb af verdenskort online? 5 typer du skal overveje

SPONSORERET INDHOLD: Føler du dig nogle gange tom for idéer, når det gælder indretning? Så er du langt fra den eneste, for der er faktisk rigtig mange, som synes, at det kan være svært at få personlighed og stil ind i deres hjem. Med ganske små tiltag kan du dog skabe store forskelle og fantastiske resultater. For eksempel kan du ved at hænge noget flot på dine vægge give hele rummet et helt nyt look.

Et alternativ til billeder og malerier

Hvis det ikke lige er dig at hænge almindelige billeder eller malerier op på din væg, kan du overveje at købe verdenskort online og pryde rummet med dette. Der er flere typer at vælge imellem, så det er en god idé at overveje de mange muligheder.

1: Det klassiske verdenskort

Hvis du gerne vil have et verdenskort, der er helt klassisk, hvad angår farve, skrifttype og så videre, kan dette findes mange steder. Et sådant verdenskort er et sikkert, men bestemt ikke kedeligt valg, og det vil passe ind i mange hjem. Denne form for verdenskort kan fås i mange størrelser og hos flere forhandlere, så det er bare om at gå på udkig.

2: Skrabe-verdenskortet

Her er vi ude i en helt anden form for verdenskort, som går ud på, at du kan skrabe alle de lande, du har besøgt. På den måde får du et unikt og personligt verdenskort, som kan minde dig om alle dine rejser og oplevelser.

3: Gør det selv-verdenskortet

Også her har vi at gøre med et yderst unikt og personligt verdenskort. Du får nemlig blot et hvidt lærred med alle landene optegnet samt en masse farver. Hernæst er det op til dig at farvelægge dit verdenskort i lige de farver, du finder passende. Du får altså et verdenskort, som ingen andre har, og det kan nærmest betragtes som et helt kunstværk.

4: Retro-verdenskortet

Hvis du elsker at indrette i en retro og hyggelig stil, er et verdenskort i gammel stil det perfekte valg til dig. Her får du et verdenskort i nogle mere dæmpede og lune farver, hvilket vil bidrage til en varm og hyggelig atmosfære i rummet. Et verdenskort i retrostil kan fås i flere størrelser, så det kan passe perfekt til netop dit hjem.

5: Wallsticker-verdenskort

Et wallsticker-verdenskort er smart, fordi det vil sidde direkte på væggen og dermed blive en del af rummet på en helt særlig måde. Du kan blandt andet finde wallsticker-verdenskort i helt minimalistisk stil, hvilket vil sige, at det er uden landenavne og uden farver. Dette er et smagfuldt og afdæmpet alternativ til det klassiske verdenskort, og det kan bruges på alt fra træ til metal, glas og mange andre materialer.

Gå selv på udkig

Hvis du er blevet interesseret i at finde et verdenskort, der kan pynte i dit hjem, kan du med fordel undersøge de mange typer og varianter. På den måde kan du finde ud af, hvad der passer bedst til lige netop din bolig og dine behov.