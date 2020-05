Ny kampagne opfordrer til at man køber ind lokalt. Som her i Buddinge Centret. Foto: Peter Kenworthy.

Landsdækkende kampagne for at handle lokalt skydes i gang

Af Redaktionen, redigeret

Målet med Køb Lokalt-kampagnen er at invitere borgerne tilbage i de lokale butikker for at undgå butiksdød i kølvandet på coronaen.

Coronakrisen har nemlig sat dansk detailhandel under uhørt hårdt pres. Derfor har arrangørerne bag årets Køb Lokalt-dag, sammen med de deltagende byer, med kort varsel besluttet at igangsætte en Køb Lokal kampagne.

Fra tirsdag den 26/5 vil en lang række kommuner og byer derfor markedsføre sig selv overfor byens borgere.

– Oprindeligt skulle vi have afholdt Køb Lokalt-dag i Danmark den 25. april. Det har vi nu udskudt til forventeligt 5. september. I stedet opstarter vi kommunikationskampagnen, så vi højlydt kan invitere byens borgere tilbage i de lokale butikker og få sat maximalt gang i salget efter en meget svær periode, siger Jens Thrane-Møller, direktør for Marketsquare.

Sæt pris på din by

Deltagende byer i Køb Lokalt-kampagnen i næste uge er fordelt over hele landet. Det er Give, Søborg, Bagsværd, Buddinge, Holstebro, Herlev, Tønder, Egtved, Børkop/Brejning, Hjørring, Assens, Hvidovre, Sorø og Middelfart. Desuden deltager butikskæden Min Købmand med alle sine 156 butikker, så kampagnen samlet set kommer til at dække cirka 170 byer og byområder over hele landet.

Bag projektet står De Lokale Ugeaviser, BIDDanmark, reklamebureauet Marketsquare og hovedsponsoren MobilePay. Også Fynske Bank, KFI og de deltagende byer bidrager til finansieringen. Selve konceptet er udviklet for at skabe en årligt tilbagevendende ’Sæt pris på din by – Køb Lokalt’-dag. Det blev første gang med stor succes testet i oktober 2018 i Assens, Hillerød, Holstebro og Hærvejsklyngen. Målet er at styrke danskernes bevidsthed om at handle lokalt for at fastholde levende og dynamiske byer.

– Med coronaens indgreb i danskernes indkøbsvaner har detailhandlen dog fået en endnu større udfordring end webhandel og urbanisering. Derfor har vi sadlet om og vælger nu at søsætte kampagnen straks og så vente til forventeligt september med at holde den rigtige festdag for den lokale handel, siger Claus Bunkenborg, adm. direktør for MobilePay.

Ved at støtte de lokale butikker er man blandt andet med til at sikre lokale arbejdspladser, understøtte sponsorer bag lokale idrætsforeninger og klubber, sikre gratismediers annonceindtægter, reducere transport, understøtte huspriserne lokalt og generelt sikre en fortsat dynamisk og attraktiv by.