Kommer 250S snart på rette vej?

Busbetjeningen af Høje Gladsaxe skal forbedres. Og bus 250S bør være en del af løsningen.

Af Lise Tønner

Lise Tønner, Gladsaxe byråd – udenfor parti

Det er alle partier i det nuværende Trafik- og Teknikudvalg (TTU) heldigvis meget enige om.

Det var dog ikke flertallets holdning i byråd og TTU i sidste byrådsperiode – ej heller i starten af nuværende byrådsperiode.

Baggrunden for 250S’ kranke skæbne trækker da også tydelige tråde tilbage til 2016, hvor det daværende TTU og byråd valgte at anbefale en ny trafikplan for perioden 2016-2019. Det gjorde man vel vidende, at det ville betyde en ny ruteføring af 250S, som ikke længere ville omfatte Høje Gladsaxe, når Nyt Bynet trådte i kraft fra 2019.

Samtidigt fødtes ideen om at genetablere et 250S busstoppested ved Hillerødmotorvejen. Efter mange forgæves tiltag virker det som en temmelig død sild – og en ringe kompensation for beboerne i højhusene – særligt hvis man er dårligt gående, for det er noget af en gåtur.

Siden oktober 2019 har beboerne i Høje Gladsaxe og omliggende kvarter desværre måttet leve med konsekvenserne af den ærgerlige beslutning fra 2016.

Jeg mener, det er på høje tid at lægge maksimalt pres på Movia, Regionen – og Transportministeren – for igen at få bus 250S til Høje Gladsaxe. Ruten kunne fx omlægges fra Trafikpladsen, ad Sydmarken/Vandtårnsvej, Gladsaxevej forbi HG og ned på motorvejen mod København. På den måde kunne både Høje Gladsaxe og en del af Mørkhøj blive betjent på en god måde.