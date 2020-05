Koncert på torvet

Havfruerne spillede Søborg Torv op med klassikere og sjove harmonier. Publikum hyggede sig på afstand. Foto: Kaj Bonne

Havfruer spillede klassikere på Søborg Torv

Af Peter Kenworthy

Der er nok mange i Gladsaxe der savner at komme til koncert, og eventuelt har fået et koncertarrangement de skulle til på Richter eller i jazzklubben udsat.

I ugevis har koncerter været noget man så på nettet. Men 1. maj på Søborg Torv, i ly af Café Engelhardt, kunne man høre skønne levende live-toner, spillet og sunget af kvartetten Havfruerne – mens solen og de lokale stille og roligt tittede frem.

– Så sker der lidt positivt her i coronakrisen, mente bestyrelsesmedlem i den lokale bestyrelse under DAB, Susanne Damsgaard. Hun havde booket bandet og fået okay fra politiet, så længe afstand og antal var corona-kompatible.

De fire havfruer havde rodet i den danske og udenlandske sangskattekiste, og havde adskillige klassikere og et par hjemmelavede kompositioner med til Gladsaxe. Der blev blandt andet klappet, danset og drukket dåseøl på torvet og fra altanerne til ”Tjener jeg er tørstig”, ”Se Venedig og dø”, og ”Love me tender”. Sidstnævnte fremført med et ekstra glimt i øjet som ”Elsk mig Tage”.

– Det er fuldstændigt fantastisk og vi er meget glade for at kunne spille her. Vi skulle egentlig have spillet i Fælledparken til første maj, så derfor er det ekstra vigtigt for os at spille i dag, fortalte Havfruerne til Gladsaxe Bladet.