Foto: Peter Kenworthy.

Gladsaxe-apoteker er de første i Danmark der har installeret automatisk tællesystem ved skydedørene

Af Peter Kenworthy

Når man skal købe piller eller solcreme på Søborg Apotek og Buddinge Apotek bliver man nu mødt af enten rødt eller grønt lys, ligesom i lyskrydset. En tællemaskine lukker selv dørene, når der ikke må komme flere ind i butikken, på grund af coronasmittefare.

– Så er vi fri for at lege politifolk, for det klarer elektronikken for os. Og kunderne skal heller ikke stå og tælle hvor mange der er i butikken, fortæller apoteker Claude Lützen.