Mangler forklaring og fakta

Af Kristian Niebuhr

Kristian Niebuhr, gruppeformand, Dansk Folkeparti

Først tak til journalist Peter Kenworthy for en ”næsten” god gengivelse af debatten i byrådet vedrørende Gladsaxes indkøbspolitik.

Det er rigtigt at der blev brugt mange store ord, hvilket nok mest af alt skyldtes at Venstres H. B. Mortensen, beskyldte alle os andre i byrådet, for ikke at have læst dagsordenen og lyttet til høringssvarene. Det betyder dog ikke at man altid er enig med høringssvarene og da slet ikke i Venstres opfattelse af dem. Dansk Folkeparti og de øvrige partier i Gladsaxe Byråd (tror jeg godt jeg kan sige), har både læst og lyttet, derfor havde Dansk Folkeparti og de øvrige partier (uden Venstre), allerede i ØU ændret målet for de 80% økologi, fra 2022 til 2025, som et gennemsnit for hele kommunen, bl.a. fordi det er lettere for nogle kommunale tilbud end andre at opnå målet, ja måske nå højere.

Med hensyn til fakta, ja så syntes Dansk Folkeparti de fakta mangler. At godt nok stillede Venstre et ændringsforslag som ikke blev vedtaget, men det ændrer ikke på, at Venstre endte med at stemme for den samlede indstilling. Også selvom Venstre både i skriv og annonce prøver at sige noget andet.

Jeg kan gentage hvad jeg sagde på byrådsmødet. Dansk Folkeparti har ingen intentioner om at bestemme hvad og om borgerne skal spise kød eller grønsager mm. Medmindre vi fik muligheden for at bestemme om der skulle serveres Halal eller ej.