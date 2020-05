Markerer genforeningen

På torsdag markerer Gladsaxe Lokalhistoriske Forening Genforeningen ved Genforeningsstenen i Bagsværd

Af Redaktionen, redigeret

For 100 år siden overgik Sønderjylland/Nordslesvig fra tysk til dansk herredømme, efter en folkeafstemning i februar. I maj overtog dansk militær kontrollen med landsdelen, og i juni overtog den danske regering styret.

Disse begivenheder bliver markeret over hele Danmark – også ved genforeningsstenen i Bagsværd, hvor formanden for Gladsaxe Lokalhistoriske Forening, Arne Fogt, vil sige et par ord. Arrangementet starter torsdag den 14/4 klokken 14.

Genforeningsstenen – der står på hjørnet af Bagsværd Hovedgade og Bagsværdvej – er en af over 500 genforeningssten, der er spredt over hele landet. Stenen er tegnet og udført af billedhugger Felix Nylund, og blev rejst under ledelse af vognmand Einar Nielsen. Udgifterne til rejsningen blev dækket af en indsamling.

pk