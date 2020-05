Mere åbning

Foto: Colourbox.

Ny aftale genåbnede for biografer, teatre og alle gymnasieeleverne. Kampen mod corona er dog ikke vundet

Af Redaktionen, redigeret

Genåbningens fase 2 blev i sidste uge udvidet af Folketinget, så ungdomsuddannelser og gymnasier, samt et større udvalg af kulturaktiviteter – herunder museer, teatre, kunsthaller, biografer, akvarier, zoologiske haver, forlystelsesparker og sommeraktiviteter for børn og unge – åbnede eller fik mulighed for at åbne, i sidste uge.

Desuden kan 1. og 2.g’erne på landets gymnasier og hf’er vende tilbage.

Mandag blev listen over såkaldt ”anerkendelsesværdige formål for indrejse i Danmark” udvidet til også at gælde personer med fast ophold i de nordiske lande og Tyskland. Det gælder blandt andet for sommerhusejere, kærester, forlovede og bedsteforældre.

Forsamlingsforbuddet er stadig 10 personer, og i aftalen pointerer man at såfremt epidemien blusser op, kan regeringen fravige den samlede plan.

I Gladsaxe var der fredag testet næsten 6.000 mennesker for coronavirus, og 260 var bekræftet coronasmittet.

Den er ikke hjemme

En undersøgelse lavet af Statens Serum Institut konkluderer at under 2 procent af befolkningen har været smittet med coronavirus, men at resultaterne skal ”tages med stor forsigtighed”.

Og kampen mod coronavirus er på ingen måde vundet, hvis man skal tro eksperterne.

Fredag advarede Hans Kluge, som er den øverste chef for verdenssundhedsorganisationen WHO’s europæiske afdeling, i et eksklusivt interview i The Daily Telegraph, at pandemien ikke var på vej væk, at der vil komme en anden europæisk bølge i efteråret, og at landene derfor skulle passe på med at åbne op for hurtigt.

Chefen for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme, Andrea Ammon, tilføjede i The Guardian at det ikke var et spørgsmål om vi får en anden bølge, men hvornår og hvor stor en bølge vi får.

– Virussen er iblandt os, den cirkulerer meget mere end i januar og februar. Det er ikke tid til at slappe af, mener hun. pk