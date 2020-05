Mulig tilsynssag

Gladsaxe Byråd godkendte udpegning af ny viceborgmester og udtalelse

Af Redaktionen, redigeret

Det kommunale tilsyn ved Ankestyrelsen har bedt Gladsaxe Byråd om en udtalelse, på baggrund om en henvendelse fra byrådsmedlem Lone Yalcinkaya (V), for at vurdere om der skal rejses en tilsynssag overfor kommunen.

Lone Yalcinkaya bad i januar Ankestyrelsen om at vurdere, om Gladsaxe Kommune havde overholdt lovgivningen og kommunens styrevedtægt, da Serdal Benli (F) trak sig som 1. viceborgmester, og Peter Berg Nellemann (A) blev indsat i stedet.

– Vi ser frem til at tilsynet behandler sagen, og giver os et svar. Så kan vi få afklaring på hvem der tog fejl, sagde Lone Yalcinkaya (V) på byrådsmødet i maj, da sagen igen blev behandlet.

Godkendte borgmestre

Et flertal i byrådet godkendte at Benli trådte tilbage og i stedet blev 2. viceborgmester samt udpegningen af Nellemann som 1. viceborgmester (alle partier undtagen Venstre og Dansk Folkeparti, der begge undlod at stemme for eller imod), samt en udtalelse til Ankestyrelsens kommunale tilsyn (Enhedslisten, Line Tønner og Lene Svendborg undlod at stemme for eller imod og Venstre stemte imod).

I udtalelsen skriver man blandt andet at de to nye borgmestre, efter flertallet i byrådets opfattelse, er lovligt valgt.

– Såfremt Tilsynet ikke deler Gladsaxe Byråds forståelse af reglerne … og således vurderer at Gladsaxe Kommunes fortolkning af reglerne om valg til disse hverv ikke er korrekt, er det Byrådets opfattelse, at dette må ses som en formalitetsfejl, som ikke bør få konsekvenser for det materielle valg af 1. viceborgmester og 2. viceborgmester, står der desuden i brevet.

pk