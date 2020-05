Gladsaxe Kommune er ved at implementere et nyt landsdækkende sygedagpengesystem

Det nye sygedagpengesystem skal sikre en hurtigere og mere gennemsigtig sagsbehandling af ansøgninger om sygedagpenge, skriver Gladsaxe Kommune i en pressemeddelelse.

Samtidig vil overgangen til det nye system have konsekvenser for både virksomheder og borgere i Gladsaxe Kommune, som ønsker at søge om sygedagpenge, idet Kommunen ikke vil kunne bruge systemet mellem 22. maj og 3. juni 2020, tilføjer kommunen.

Overgangen til det nye system vil således kunne resultere i forsinket sagsbehandling.