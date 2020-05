Demente er blandt de mest corona-udsatte

Af Redaktionen, redigeret

En fremskreden demenssygdom er en af de sygdomme eller tilstande, hvor det må antages, der er en øget risiko for et alvorligt COVID-19-sygdomsforløb, skriver Sundhedsstyrelsen i deres nye anbefalinger.

Mennesker med demens er, ifølge Alzheimerforeningen, blandt de mest udsatte under coronaepidemien.

Der er nemlig dokumentation for, at demenspatienter har særligt svært ved at komme sig over lungeinfektioner og infektioner generelt. Samtidig vil mange med demens ikke vil kunne følge de råd og anbefalinger, som myndighederne har opstillet, tilføjer Alzheimerforeningen.

I næsten 20 procent af de over 20.000 corona-dødsfald der var i Storbritannien mellem 1. april og 12. maj, havde vedkommende demens eller Alzheimer. En stor del af disse dødsfald var dog over 65, og dødsraten var højst for dem over 80.