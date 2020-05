Rådhuset sprang over

Et enig byråd vedtog for nyligt at fremrykke en række byggeopgaver for at hjælpe erhvervslivet gennem corona-krisen. Et fint initiativ, som Venstre også stemte for.

Af Martin Skou Heidemann

Byrådsmedlem for Venstre

Et enig byråd vedtog for nyligt at fremrykke en række byggeopgaver for at hjælpe erhvervslivet gennem corona-krisen. Et fint initiativ, som Venstre også stemte for.

Gladsaxe kommune har mange ejendomme, der trænger til opgradering, så der var nok at vælge imellem, da man skulle beslutte, hvad der skulle tages fat i. Beslutningen blev taget i økonomiudvalget, hvor Venstre desværre ikke er repræsenteret mere.

Samtlige af byrådets øvrige partier valgte nemlig at fravælge alle opgaver indenfor kultur, idræt og folkeoplysning. I stedet igangsatte udvalget en række mindre vedligeholdelsesopgaver på skoler og institutioner, samt en enkelt stor opgave på rådhuset.

Jeg undrer mig over at der ikke blev valgt en eneste opgave indenfor kultur, idræt eller folkeoplysning. Her er behovet ellers så stort, at der afholdes jævnlige møder med brugerne for at prioritere selv den mindste indsats.

Jeg er også ærgerlig over, at de andre partier kun valgte en ”fremrykning”. Det betyder jo, at der skal spares tilsvarende i de kommende år. Det virker unødvendigt. Gladsaxe er en af landets rigeste kommuner og nu havde vi endelig muligheden for at indhente lidt af efterslæbet på vores ejendomme.