Sendt hjem med løn

Over 8 procent af lønmodtagerne i Gladsaxe er på lønkompensation

Af Redaktionen, redigeret

Over 170.000 danske lønmodtagere er for tiden sendt hjem med lønkompensation, hvor virksomheder kan få hjælp fra staten til at betale medarbejderes løn.

Antallet af lønkompenserede danskere fordeler sig over hele landet, med flest i Region Hovedstaden. 1878 af dem – eller 8,6 procent af lønmodtagerne i kommunen – bor i Gladsaxe Kommune, viser nye tal fra Erhvervsministeriet.

I Herning, Billund, Vejle, Odense, København, Dragør og Tårnby, samt otte kommuner på den københavnske vestegn, er over 10 procent af lønmodtagerne sendt hjem med lønkompensation. Tallet for hele landet er 9,3 procent.

Statens bidrag til lønnen er maksimalt 30.000 kroner per måned per medarbejder.