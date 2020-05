Sidder på flæsket

Vegetarian burger with grilled paprika, tomato, eggplant and mushrooms

Hvilke slags mad skal de ældre spise på kommunens plejeboliger, som følge af kommunens mål om mere økologi? Det diskuterede byrådet på sidste uges byrådsmøde. Foto: Colourbox.

Byrådet diskuterede indkøbspolitik. For hvor meget kød til ældre der har døgnforplejning er der råd til, når kommunen vil købe mere økologisk?

Af Peter Kenworthy

Kommunens reviderede indkøbspolitik vil hæve andelen af økologiske fødevarer i kommunens indkøb – fra 60 til 80 procent som gennemsnit for hele kommunen i 2025.

Dette er på linje med Gladsaxestrategien. ”Andelen af økologiske fødevarer skal stige, så niveauet udgør minimum 80 procent for skoler og dagtilbud i 2022, og i 2025 gennemsnitligt 80 procent for hele kommunen”, som en del af de tiltag der skal sikre, at Gladsaxe bliver en klimavenlig by, kan man læse i strategien.

Kommunen ønsker, via sine indkøb, ”at nedbringe ressourceforbrug og udledningen af CO2 og andre klimagasser, fremme genbrug og genanvendelse og minimere anvendelsen af skadelige kemikalier”, kunne man læse i dagsordenen til byrådsmødet. En formulering som var blevet vedtaget i økonomiudvalget i marts.

Mindre kød = kulturchok

Samtidig kan man, i Gladsaxe Kommunes værdighedspolitik, læse, at ”medarbejderne skal være særligt opmærksomme på ældre, som er undervægtige eller småtspisende og sikre, at borgeren får adgang til velsmagende og ernæringsrigtig mad”, samt at ”borgeren skal så vidt muligt inddrages i madlavning”.

Og uden flere penge, vil den reviderede indkøbspolitik blandt andet kunne gå ud over de ældre i plejeboligernes mulighed for at få den mad de har lyst til, fordi økologisk kød er dyrene, mener Venstre.

Konsekvensen af den øgede økonomi ved køb af økologisk kød er at der må anvendes flere grøntsager for at overholde budgettet, og serveres flere vegetarretter, hvilket vil føre til at de ældre spiser mindre, mente Seniorrådet i et af høringssvarene. ”Det bliver et kulturchok”, skrev beboer- og pårørenderådet på Møllegården i et andet høringssvar.

Venstre fremsatte derfor et ændringsforslag, hvor andelen af økologi på ældre- og handicapområdet fastholdes på 60 procent, men kunne hæves mod de 80 procent, såfremt budgetterne til madindkøb på ældre- og handicapområdet forøges for at neutralisere de højere priser til økologiske varer, især økologisk kød.

Principiel diskussion

Ændringsforslaget og problemstillingen blev diskuteret heftigt i en hel time, hvor udtryk som ”flabet”, ”rystende”, ”provokerende” og ”hjerte af sten” føg gennem luften. På den ene side mente Venstre, at det var en principiel diskussion.

– Problemet er desværre ofte, at når man lancerer store projekter, som bygger på stærke politiske ambitioner, så er der tit nogle mennesker der bliver ofre i sådan et projekt … Vi ønsker at imødekomme den frygt der er i meget svage grupper af vores borgere, fortalte Henrik Bach Mortensen (V).

– Venstre går ind for, at vi hæver økologiprocenten til 80, vi vil bare gerne gøre det på en måde så vi har borgerne med os, tilføjede han.

Ansvarlig politik

Borgmester Trine Græse (A) mente at politikken vil være med til at gøre Gladsaxe til en af de ”grønneste og mest ansvarlige kommuner i Danmark”, men at der samtidig ikke skulle være nogen på kommunens seniorcentre, der går sultne i seng.

– Jeg kan forsikre dig for at vores seniorcentre serverer rigtig god mad, og der er stor tilfredshed med maden derude. Og det vil der også være i de kommende år, sagde borgmesteren til Henrik Bach Mortensen.

Trine Henriksen (Ø) sagde at der er gode erfaringer fra andre kommuner, særligt Københavns Kommune, hvor man på ældreområdet har omlagt til høje økologiprocenter, uden øgede udgifter. Lise Tønner (UP) at økologi også handler om dyrevelfærd, og at prisgabet mellem økologi og konventionelt producerede varer er blevet mindre og mindre gennem årene.

Og Kristian Niebuhr (O) fortalte at man havde lyttet til høringssvarene, og at hans kollegaer i byrådet kunne være sikre på at han ville have gået baglæns, hvis kosten på plejehjemmene skulle ændres fra kød til grøntsager.

– Det er jo ikke et spørgsmål om at vi omlægger deres mad. Hvis der var nogen der gik ud og tvang folk til kun at spise linsesuppe, og ikke nogen hakkebøffer, ville Dansk Folkeparti aldrig gå med til det, pointerede han.

Det var kun Venstre selv, der endte med at stemme for deres eget ændringsforslag, mens indstillingen om at hæve andelen af økologiske fødevarer til 80 procent, i gennemsnit for hele kommunen, blev vedtaget.

FAKTA

Ifølge en rapport fra FN’s klimapanel fra sidste år, er verdens kødforbrug per indbygger fordoblet siden 1961. Kød er samtidig den fødevare der har det klart højeste miljø- og klimaaftryk, konkluderer man.

Danmark er et af de lande i verden, der har det højeste kødforbrug, selvom forbruget herhjemme er faldende. På ganske få år er salget af vegi-varer som plantefars desuden steget voldsomt, fortæller Coop.

2,5 procent af danskerne lever vegetarisk, ifølge en analyse lavet af Coop og Dansk Vegetarisk Forening. 14 procent af danskerne spiser overvejende eller helt vegetarisk.