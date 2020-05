Skal aflevere 24,5 millioner i udligning

Gladsaxe Kommune skal ifølge den nye reform af med 354 kroner ekstra per borger om året. Det står klart efter, at S-regeringen tirsdag er blevet enig med Venstre, Det Radikale Venstre, SF og Alternativet om en ny udligningsreform.

Af Mads Fuglede

Mads Fuglede, MF for Venstre

Det er mange penge kommunen skal betale, men det er samtidig også penge, der er med til at løfte velfærden i andre kommuner. Hele meningen med udligningssystemet er at fællesskabet sikre, at der er lige og gode muligheder for at yde god service til borgerne på tværs af landsdelene.

For mit parti, Venstre, har det været vigtigt, at sikre en bedre balance og velfærd i hele Danmark, uden at borgerne får et stort skattesmæk, som regeringen oprindeligt havde lagt op til i sit udspil. Forhandlingerne om udligningsreformen har været præget af et uskønt forløb, hvor Venstre til sidst var det eneste borgerlige parti.

Udligning er ikke altid kønt, men det er nødvendigt. Vi må anerkende, at der er kommuner, der har det sværere end os, og på den måde afhængig af et godt udligningssystem. Derfor er jeg rigtig glad for, at Venstre ikke lod sig provokere af forhandlingsforløbet, så Gladsaxes borgere ikke ender med et rødt skattesmæk.