Tirsdag 26. maj starter tilmeldingen til Glad Sommer

Af Redaktionen, redigeret

Glad Sommer er årets traditionsrige sommerferieaktiviteter for børn. På grund af den nuværende situation er alle detaljer endnu ikke på plads, men man vil snarest muligt kunne se hele listen over årets aktiviteter samt de endelige detaljer for tilmelding på gladsaxe.dk/gladsommer

Årets aktiviteter er valgt og indrettet, så de kan afvikles inden for de gældende retningslinjer for at undgå smittefare. Alt er derfor ikke helt, som det plejer at være, da sikkerheden naturligvis kommer i første række.