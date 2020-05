Store skolesmil

Det var et glædeligt gensyn for mange da de store elever vendte tilbage til deres skoler. Her på Søborg Skole. Foto: Kaj Bonne.

6.-10.-klasserne mødte i skole for første gang i to måneder

Af Peter Kenworthy

Retningslinjerne til skolerne var først klar i midten af sidste uge. Så der har været gang i møder, målebånd og rengøringsmidler i kommunens folkeskoler i sidste halvdel af den forløbende uge, så de store børn kunne komme i skole i denne uge.

I Folketingets aftale om genåbningens fase 2 blev man nemlig enige om – på baggrund af rådgivning fra Statens Serum Institut – blandt andet at åbne skolerne for 6.-10.klasserne, så de store børn kunne komme i skole igen.

– Kommuner og skoler får lokal fleksibilitet til at tilrettelægge den nærmeste organisering inden for de sundhedsfaglige retningslinjer, står der i aftalen.

En logistisk udfordring

I Gladsaxe Kommune betyder det, at de store elever også skal undervises i eksempelvis gymnastiksale.

Undervisningen skal nemlig, som udgangspunkt, foregå fysisk på skolen, men kan også finde sted uden for skolen, for eksempel i naturen, ligesom der stadig kan bruges fjernundervisning.

– Det er en betydelig logistisk opgave at skulle rumme alle, men vi er glade for, at de store elever nu endelig får mulighed for at komme tilbage på skolerne. De har båret en væsentlig del af de byrder, som coronaen kaster af sig, fortæller formand for Gladsaxe Lærerforening, Thomas Agerskov.

– Vores fokus har været, at den genoptagne skolegang skal have en vis tyngde og bidrage til en god hverdag for eleverne. Vi noterer derfor med tilfredshed, at alle kommer til at gå i skole hver dag og inden for det vi kender som normal skoletid. Ledere og medarbejdere knokler dagligt for at få en vanskelig virkelighed til at blive til god dagligdag for eleverne. Folkeskolen har brug for, at alle bakker op herom, tilføjer han.