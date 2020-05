Tålelige toiletter tak OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Flere sundhedseksperter og WHO anbefaler flere hygiejnetiltag på offentlige toiletter, for at mindske smitterisikoen. Toilettet på Søborg Torv er et godt sted at starte. Toilettet er fotograferet 1. maj, men tre dage senere, da Gladsaxe Bladet tjekkede, så det ligesådan ud. Foto: Kaj Bonne.

I ly af coronakrisen er der kommet fokus på hygiejne og smittefare på offentlige toiletter

Af Peter Kenworthy