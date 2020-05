Talentfulde ugler

AB’s hold er spækket med lovende unge talenter fra egne ungdomsårgange. Foto: Kaj Bonne.

DBU giver to stjerner til AB Gladsaxe, der dermed rangeres blandt de 25 klubber i Danmark der er bedst til talentudvikling

Af Peter Kenworthy

I foråret 2019 lancerede DBU et nyt licenssystem, der med stjerner som mærkat skal skabe mere gennemsigtighed i klubbernes arbejde med talentudviklingen på herresiden.

DBU’s talentudvalg har nu offentliggjort årets tal, og her indtager AB en flot placering som nummer 24 af samtlige klubber i Danmark med to stjerner – fem pladser bedre end sidste år. FCN, FCK og FCM topper listen med henholdsvis 5 og 4,5 stjerner.

– Vi har en rigtig dygtig sportslig ledelse og ikke mindst en yderst kvalificeret trænerstab, som har en kæmpestor ære i at vi fortsat er placeret hvor vi er og som vores kommune kan være stolt af. I det storkøbenhavnske område er vi et fyrtårn på talentområdet målt lige efter storklubberne Lyngby, Brøndby, FCK og FCN. Det er flot af en 2. divisionsklub at vi kan trænge ind blandt ”de store” på den front, fortæller bestyrelsesformand i AB, Torben Oldenborg.

– Men det er ikke en tilfældighed, det er noget klubben satser bevidst på, og som man også kan se resultatet af, nu hvor vi er begyndt at få en solid og meget talentfuld stamme skabt på 1. holdet i 2. division med spillere fodboldopdraget i AB Gladsaxes egne ungdomsårgange, tilføjer han.