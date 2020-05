Trænger dit gulv til en kærlig hånd? Sådan får dit gulv nyt liv

SPONSORERET INDHOLD: Vores gulve i boligen er særdeles slidstærke, og hver eneste dag bliver de brugt af én eller flere personer. Med tiden kan det også betyde, at gulvet bliver medtaget af det høje slidniveau. Det resulterer typisk i et gulv, der bærer tydeligt præg af dette i form af manglende glans og slidpletter, hvor lakken helt er forsvundet.

Af SPONSORERET INDHOLD

Du kan heldigvis komme dine gamle gulve til livs, så du undgår at skulle skifte det hele ud. Det fortæller vi dig mere om i denne artikel, så du kan få hjælp til at give dit gulv et helt nyt liv og nyde synet af et frisk og fejlfrit gulv.

Få altid professionel hjælp

Når det kommer til gulve, er det et avanceret stykke arbejde, der skal gøres, når dine gulve skal istandsættes. Derfor bør du altid få hjælp fra en professionel til en gulvafslibning. Heldigvis finder du dygtige fagmænd i dit nærområde, hvor du altid kan få hjælp til gulvslibning i Århus, København eller et tredje sted.

En gulvafslibning kræver, at du tømmer dine rum for al inventar, der står på gulvet eller er monteret lavt hængende på dine vægge. Herefter vil gulvet blive slebet let, så det øverste lag bliver fjernet. Det er vigtigt at undersøge, hvor meget der kan slibes af det nuværende gulv, og dette kommer ofte an på materialet, samt hvor mange gange gulvet er blevet slebet førhen.

Efter en gulvafslibning kan det være fordelagtigt at overveje en robust overfladebehandling. Har du eksempelvis plankegulve, vil en lakering være en stor fordel for dig fremadrettet. Lakeringen sørger for nem vedligeholdelse i form af gulvvask, og så vil det samtidig være mere hårdført over for skidt og snavs.

Hvad koster en gulvafslibning?

Renovering af boligens gulve kan lyde som en dyr affære, men i dag er det særdeles overkommeligt og til at betale for, og gulvafslibning er også blevet særdeles populært blandt danskerne fremfor at skifte det gamle gulv ud. Prisen afhænger altid af, hvor stort et areal, der skal slibes. Dog er det vigtigt at huske på, at de sidste kvadratmeter ikke er de dyreste, idet du allerede har fået en professionel til at komme ud og hjælpe med gulvet.

Lak og olie koster også ekstra, men det vil samtidig forlænge dit gulvs levetid. Det betyder for dig, at dit gulv vil holde i langt flere år, inden det kræver endnu en nedslibning.

Du skal væbne dig med lidt tålmodighed

Når du vælger at få lavet en gulvafslibning, vil det typisk vare over nogle dage. Dette er grundet tørretid af lak og olie samt rengøring af rummet efter en slibning. Derfor vil det være ideelt at kunne forlade sin bolig ved slibning eller sørge for, at du kender til den eksakte tørretid og mulighed for at bevæge sig indenfor igen. Husk, at du altid har ret til at klage over det udførte arbejde, hvis du ikke er tilfreds med resultatet, eller hvis noget ikke stemmer overens.

For at gøre processen så hurtig som muligt skal du sikre dig, at din gulvmand kommer flere dage i streg. På den måde bliver processen optimeret mest muligt, og du kan hurtigt komme tilbage i de vante rammer med et helt nyt og frisk gulv.