Ud med flæsk ind med økologiske bønner

Byrådet har vedtaget en indkøbspolitik trods voldsomme protester fra Seniorrådet og Beboer- og Pårørenderåd på ældre- og handicapområdet.

Af Henrik Bach Mortensen

Henrik Bach Mortensen, Byrådsmedlem Venstre

Byrådet har vedtaget en indkøbspolitik trods voldsomme protester fra Seniorrådet og Beboer- og Pårørenderåd på ældre- og handicapområdet. Den ny økologiske indkøbspolitik skaber usikkerhed omkring maden til bl.a. ældre og demente. Da økologisk kød er væsentligt dyrere end sædvanligt kød, er der en alvorlig risiko for, at borgere på ældre- og handicapområdet skal spise noget helt andet end de har været vant til.

Venstre var stærkt påvirket af protesterne og foreslog, at byrådet skulle garantere, at ”husholdningspengene” til bespisning af ældre, demente og handicappede blev sat op, så borgene kan vælge den mad, de selv ønsker.

Desværre stemte kun Venstre for forslaget, som ville sikre de ældre mod uvished og utryghed.

Borgmesteren har nu udsendt en lang pressemeddelelse med hele 10 afsnit, som stolt fremhæver, at Gladsaxe fremover vil satse endnu mere på at købe ind, så det understøtter FNs Verdensmål. At kommunen overhovedet har borgernes ve og vel i tankerne fremgår kun af en lille sætning.

Venstre vil også fremme Verdensmålene. Men vi vil også tænke på vores svageste borgere. Borgmesteren og pressemeddelelsen er så optaget af at rose sine verdenspoliske mål, at der slet ikke er opmærksomhed om de bekymrede borgere på ældre- og handicapområdet. Det ville ellers være let at love, at kommunen ville tage dem alvorligt. Men det var der ikke plads til – selv i 10 afsnit med selvros.