Ud og spis på sikker vis

Restauranter, caféer og værtshuse åbner - men med nye retningslinjer

Af Redaktionen, redigeret

Restauranter, caféer, værtshuse og lignende kan fra mandag igen holde åbent. Myndighederne er efter tæt dialog med branchen nu klar med retningslinjer, som skal sørge for en tryg og forsvarlig genåbning.

– I retningslinjerne lægges der vægt på afstand mellem gæsterne ved indretningen af restauranter, caféer m.v. og fokus på hygiejne og rengøring. Restauranter, caféer m.v. skal derfor have 2 kvadratmeter til rådighed pr. person, skriver Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.

I selve retningslinjerne kan man blandt andet læse, at man skal mindske tiden med tæt kontakt mellem medarbejder og gæst, indrette lokaler så smittefaren minimeres, nedsætte gæstetætheden og tage initiativ til at undgå kødannelse udendørs.

Kunder og medarbejdere skal desuden have nem adgang til vand og sæbe eller håndsprit, ligesom der skal være planer for medarbejderhygiejne og rengøring. Ved buffetservering skal der være særligt fokus på kontaktflader og mulighed for at holde afstand.

– Restauranter og cafeer mv. skal respektere forsamlingsforbuddet, og kan således ikke servere for et selskab, der er større end den fastsatte grænse herfor … Restauranter og caféer mv. indrettes, så det er muligt at holde mindst 1 meters afstand mellem forskellige selskaber, står der i retningslinjerne.

Natklubber, diskoteker og spillesteder skal fortsat holde lukket, og restauranter, caféer, værtshuse og barer må ikke gennemføre aktiviteter eller indrettes på måder, der får dem til at minde om natklubber eller diskoteker.