Mørkhøjspejdere snitter gulerodsfløjter ved en af dagens poster. Foto: Kaj Bonne.

Spejderne er startet op igen - også i Mørkhøj

Af Peter Kenworthy

Man må tænke kreativt for tiden, noget som spejdere heldigvis ofte er gode til. Hos Gyngespejderne på Mørkhøj Parkalle har man i de seneste uger lavet alle spejderaktiviteter udenfor, i første omgang for de store, men nu for hele spejdergruppen.

Alt fra bål og snobrød til løb med poster – med maksimalt ti spejdere per hold.

– Det er rigtig dejligt. Vi er mange spejderledere der har ventet på at komme i gang. Og med børnene var der ligesom at slippe køerne løs på marken efter vinteren. De var så glade, fortæller gruppeleder, Kim Simonsen.

Han tilføjer, at Gyngespejderne savner børn fra 10 år og opefter.

– Så bare læg iPaden og kom ned og vær med, siger Kim Simonsen.