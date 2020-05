Uvedkommende ingen adgang

Hvis man ellers kan læse og forstå, er det svært at undgå at se, at der er ”ingen adgang for uvedkommende” i Mælkevejen i Søborg. Det er der dog unge mennesker der tydeligvis ikke kan eller vil. Foto: Peter Kenworthy.

Nogle unge mennesker hænger ud og hærger i kommunens børnehuse efter lukketid. Man skal ringe 114 hvis man ser dette, siger politiet

Af Peter Kenworthy

”Legepladsen må kun anvendes af børnehusets ansatte og børn i åbningstiden”, står der klart og tydeligt på indgangen til Børnehuset Kildebo.

”Institutionernes udeareal og legeplads er aflåst og privat område. Det er ikke tilladt for uvedkommende at opholde sig på området. Overtrædelser vil blive politianmeldt”, står der på et andet skilt, foran Børnehuset Mælkevejen.

Klar og tydelig skiltning, der fortæller, at adgang for uvedkommende efter genåbningen af børnehusene i forbindelse med coronakrisen er forbudt.

Gladsaxe Bladets udsendte medarbejder har alligevel set flere unge mennesker hænge ud i telte og rende rundt på legepladsen på børnehuse i Gladsaxe.

Afhængige af teltene

– Det er korrekt at vi har problemer med unge mennesker der bruger vores legepladser om aftenen og i weekender. Det skifter lidt fra område til område. I øjeblikket er der meget besøg og hærgen på Dickens Alle hos Mælkevejen og i Kildebo har vi fået ødelagt en af vores fine nye telte, fortæller Souschef for Dagtilbud i Gladsaxe Kommune, Ditte Iversen.

Kommunen har lukket alle børnehusenes legepladser for offentligheden under coronakrisen, af sundhedsmæssige hensyn.

– Der hvor vi har særlige problemstillinger, kommer vores vagter oftere forbi for at holde øje. Vi vil også rigtig gerne have at vide fra borgere, hvis de oplever ophold og hærværk på legepladserne. For at kunne overholde Sundhedsmyndighedernes retningslinjer er halvdelen af børnene inde og halvdelen af børnene ude. Vi er afhængige af teltene, for at dette kan lade sig gøre. Så det er meget problematisk, hvis teltene bliver ødelagt og der er hærværk på legepladserne, fortæller Ditte Iversen.

Politiet siger at man skal kontakte dem, hvis man ser uvedkommende på daginstitutionernes område efter lukketid.

– Som udgangspunkt må man naturligvis ikke tage ophold på disse institutioner når de er lukkede og aflåste. Ser man som borger unge mennesker tage ophold sådanne steder skal man ringe 114, fortæller Københavns Vestegns Politi.