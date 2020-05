Et af de områder i Gladsaxe der skal ”vokse vildt” er Aldershvile Slotspark. Foto: Kaj Bonne.

Ti grønne områder skal vokse vildt

Af Redaktionen, redigeret

Gladsaxe er, sammen med en række andre kommuner, virksomheder, institutioner, foreninger og private husejere, blevet en del af foreningen Vild Med Vilje, fortæller Gladsaxe Kommune.

Målet med foreningen er at få vildhed og natur ind der hvor mennesker bor, skabe levesteder for planter og dyr, samt øge kendskabet til naturen.

De ti grønne områder, der helt eller delvist skal vokse vildt, er Kong Hans Have, Høje Gladsaxe Park, Rådhusparken, Wergelandsparken, Søborg Park Allé, to områder ved Aldershvile Slotspark, Søborg Torv, Bagsværd Søpark og Bagsværdvej ud for Møllegården.

Gladsaxes indsats løber efter planen over fem år fra 2020-2024, hvor der hvert år inddrages nye områder til Vild Med Vilje.

Omkring 60 procent af Danmarks samlede areal er opdyrket med landbrugsafgrøder. Det gør Danmark til et at de mest opdyrkede lande i verden. Antallet af insektarter falder kontinuerligt på grund af tab af levesteder. Griber vi ikke ind, kan udviklingen i værste fald føre til en masseudryddelse af insekter om bare 100 år, siger Danmarks Naturfredningsforening.

Naturarealer udgør en fjerdedel af Danmarks samlede areal. Størstedelen af de danske naturarealer er ejet af private. Over 50 procent af Gladsaxes natur er dog, ifølge Danmarks Statistik, kommunalt ejet.

pk