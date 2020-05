Ville du ønske, du havde mere selvtillid og selvværd? Der findes en løsning

SPONSORERET INDHOLD: Vi har alle været der: Intet ved dig selv føles godt nok, og det er hårdt. Hver dag er en kamp om at lære at elske sig selv, men det er svært, hårdt og ikke nødvendigvis ligetil. Tanker som “hvorfor kan du ikke finde ud af det?”, “hvad mon andre mennesker tænker om mig?” eller lignende drøner rundt i dit hoved døgnet rundt.

Og det er virkelig usundt for dig og dit mentale helbred. Det er en følelse, der kan ramme alle, og du er langt fra alene om det. Det betyder, at der er andre, der kan give dig tips og tricks fra egen erfaring, så du kan få hjælp til igen at få det godt med dig selv.

Vi har samlet en række tips her, der dækker alt fra Botox til at snakke pænere til dig selv.

Lære at snakke pænt om dig selv

En af de første ting, du kan blive anbefalet for at arbejde med dit dårlige selvværd og selvtillid, er at snakke pænt til dig selv. Folk gør det på mange forskellige måder. I starten vil det føles lidt fjollet. Men sandheden er, at det oftest virker. Jo mere, du siger noget, jo mere tror du typisk selv på det. Bliver du ved med at fortælle dig selv, at du ikke er god nok, jo, så bliver det sandheden.

Begynder du tværtimod at fortælle dig selv, hvad du er dygtig til, og hvad du godt kan lide ved dig selv, vil du begynde at få større tiltro til dig selv samt egne evner. Nogle mennesker skriver det ned i en notesbog hver aften, eksempelvis tre ting (det behøver ikke at være en lang liste), mens andre siger noget pænt til sig hver dag foran spejlet, når de står op om morgenen.

Bliv bedre til at række hånden ud – få hjælp fra andre

Er det ikke nok at snakke pænt om dig selv, eller kan du simpelthen ikke komme i gang? Så er der heldigvis mange andre måder, du kan give dig selv lidt ros på. Eksempelvis kan du få dine forældre, dine nære venner, en kusine eller fætter, en partner eller lignende til at lave en liste over ting, som de synes, du er god til.

Det behøver ikke være otte forskellige mennesker, der skal lave en liste, én er rigeligt til at starte med, eftersom du sikkert synes, det er grænseoverskridende at bede om. På listen vil du sandsynligvis blive overrasket over nogle ting, du aldrig har tænkt over, at du er god til. Det er en måde at finde flere styrker ved dig selv, også nogle du ikke var klar over at andre bemærkede.

Få lavet det om, hvis du har lyst

Er du rigtig usikker over noget helt konkret, eksempelvis dine læber? Så kan du teknisk set betale dig fra det, og det er der ingen skam i. Hundredtusindvis af mennesker har fået lavet forskellige kosmetiske behandlinger for at føle sig mere tilpas med sig selv.

Du kan få lavet behandlinger med Botox, fillers, eller laser i hele landet, der eksempelvis kan hjælpe dig med at få lidt større læber, eller fjerne de sorte dun på overlæben. En Botox behandling er ikke en vanskelig procedure, men det er heller ikke noget, du skal få gjort, uden at tænke det ordentligt igennem.

En kosmetisk behandling er i mange tilfælde ikke permanent, og heller ikke noget at være bange for. Alligevel skal man tænke dig ordentligt om, og huske at undersøge sine muligheder. Det er vigtigt at finde en god klinik med dygtige og autoriserede behandlere. Når det så er sagt, er der bestemt ikke nogen grund til ikke at gøre hvad du kan og har lyst til for at føle dig som den bedste version af dig selv.