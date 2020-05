Nu skal alt ikke være kritik, så i fortsættelse af mit læserbrev i Gladsaxe-Bladet den 29. april, vil jeg fortælle, at hjemmeplejens personale nu har fået visirer med ud til borgerne.

Af Bente Lysholm,

Bente Lysholm, Holmevej 30

Det giver mig en dejlig ro i maven. Samtidig skylder jeg at fortælle, at de fra hjemmeplejen, der kommer her, er smilende og venlige og behandler min mand på en stille og rolig måde, så han føler sig tryg.