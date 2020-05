Ytringsfrihedspris til whistleblower

Gladsaxe Ytringsfrihedspris gik til Karsten Ravnsgaard

Af Redaktionen, redigeret

Ytringsfrihedsprisen 2020 gik til Karsten Ravnsgaard for det mod og den vedholdenhed han havde vist i sagen om Forsvarets Ejendomsstyrelses indkøbsafdeling og for den pris han personligt har måtte betalt som følge af sagen.

– Karstens indsats som whistleblower er et opløftende eksempel på, at selvom man sidder langt fra magtens centrum – nærmere bestemt i et mellemstort installationsfirma i Holstebro – så kan man formå at få Statsrevisorerne til at udtrykke meget stærk kritik og få Forsvarsministeren til at igangsætte en kulegravning, hvilket resulterede i at to medarbejdere i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i første omgang blev hjemsendt og senere politianmeldt mistænkt for at have udnyttet huller i systemet, skriver SF- og Enhedslisten i Gladsaxe i en pressemeddelelse.

Karsten Ravnsgaard takkede for prisen, via SF og Enhedslistens Facebook-fejring af 1. maj.

– Det betyder rigtig meget for mig at blive tildelt den, og det er en bekræftelse for mig i at det at jeg valgte at stå frem, og ikke bare lade stå til, det var det rette, fortalte han.

– Man får lidt ondt i maven over at man ved at der sker noget et sted i det offentlige, med nogen penge som flyder rundt, og så har man et andet sted i det offentlige, hvor de skal spare en masse penge hele tiden, tilføjede Ravnsgaard.

Med prisen fulgte 3.000 kroner og et billede som bevis på prisen.

pk