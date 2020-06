16-årige Joel fra Bagsværd vil løbe til OL i 2024 og 2028

16-årige Joel Ibler Lillesø fra Bagsværd har lige løbet under 14 minutter på 5km landevejsløb - den næsthurtigste danske 5 km-tid på landevej (siden 5km landevej blev anerkendt som dansk rekord). Nu drømmer han om at komme til OL i Paris i 2024. Foto: Kaj Bonne.

Der er fart over feltet for den unge atletikudøver Joel Ibler Lillesø fra Bagsværd, som for nylig kom under de 14 minutter på 5 km landevejsløb

Af Henrik Hvillum

Helt præcist ramte han tiden 13.59 ved et stærkt besat løb i Flakkebjerg ved Slagelse, hvilket rakte til en andenplads i løbet, blot to sekunder efter seniorløberen Thijs Nijhuis, som er udtaget til at repræsentere Danmark ved OL i Tokyo, som jo efter corona-udsættelsen først finder sted til næste år.

– Jeg havde forventet at løbe omkring 14.10, og det ville blive rigelig hårdt i sig selv. Der var et godt felt at løbe med, og undervejs mærkede jeg, at jeg kunne blive ved med at hænge på, da Thijs Nijhuis og Jakob Dybdal rykkede med 1 km igen. Min træner kunne se på mine mellemtider, at jeg ville kunne løbe under 14 minutter, og da Dybdal så stivnede, gav jeg alt hvad jeg havde i mig, forklarer Joel Ibler Lillesø om sin præstation, som var både dansk ungdomsrekord i flere aldersgrupper og naturligvis seniorrekord i Bagsværd Atletikklub.

På vej mod OL i 2024

Det gode resultat og en generelt rivende udvikling har betydet, at der drømmes store drømme om OL-deltagelse. Ikke i første omgang om Tokyo til næste år, men måske allerede til OL i Paris i 2024 eller Los Angeles i 2028. På 5000 meter er man nemlig fysiologisk set i topform, når man er ca. 25 år.

De fleste kunne fristes til at træne benhårdt for at blive så god som muligt og så hurtigt som muligt allerede i ungdomsårene.

Sådan er det ikke hjemme hos familien Lillesø, hvor Joel i samarbejde med både sin træner og sin far er meget forsigtige med netop IKKE at træne for meget. I øjeblikket øger han blot 10/20 km om ugen pr. år. Til gengæld bruger han meget tid på både styrketræning og fysioterapeut-besøg, hvilket gerne skulle forebygge skader.

– I øjeblikket ligger jeg på at løbe ca. 100 km om ugen, hvilket egentlig ikke er så meget i forhold til andre, som løber 150 -160 om ugen. Men man ser mange unge atleter, som stopper deres udvikling, fordi de har trænet for meget da de var helt unge, så de topper for tidligt. Derfor prøver vi at holde lidt igen, siger Joel Ibler Lillesø.

Den 16-årige hurtigløber er samtidig indstillet på, at atletikkarrieren ikke skal sætte en stopper for hans liv som ungt menneske med alt, hvad dertil hører af skole (han har netop færdiggjort 9.klasse – red.), socialt liv og sågar fester. Hvor han dog ifølge sin far Jesper Lillesø er omhyggelig med at gå tidligt hjem og være afholdende.

– Joel er et naturtalent og en ”happy-go-lucky”-type, som er meget udadvendt og social. Naturligvis er han seriøs og fokuseret, men han fungerer bedst, når der også er andre ting i hans liv end træning og konkurrence, fortæller Jesper Lillesø.

Teater var sjovere end atletik

Faktisk var det et udpræget ønske fra forældrene om, at unge Joel skulle have noget motion, der kickstartede det, der nu er en lovende atletikkarriere, og som udgangspunkt syntes han, det var sjovere at spille teater end at dyrke sport. Hverken fodbold, ishockey eller andre sportsgrene havde bidt på den unge mand, indtil han pludselig i fjerde klasse viste både talent og interesse for at løbe.

Siden er det bogstaveligt talt gået stærkt, og med den nuværende udvikling er satsningen på et kommende OL en realistisk mulighed.

Rivalen giver ekstra motivation

Joel Ibler Lillesø er uomtvisteligt et stort talent i sig selv, men en af grundene til, at han har forbedret sig så kraftigt det seneste år er også, at han bliver presset af af en jævnaldrende konkurrent. Aksel Vang fra Hillerød havde netop slået løbelegenden Henrik Jørgensens 40 år gamle rekord på 5 km. lydende på 14.06, da Joel så kom under de 14 minutter i løbet ved Flakkebjerg.

– Det giver motivation i sig selv at konkurrere mod ham. Vi stiller ikke nødvendigvis op i de samme konkurrencer hver gang, men når han præsterer godt, så skal jeg også præstere godt. Det har været sådan i et par år nu, at når jeg har løbet et godt løb, så har han løbet endnu bedre..eller omvendt!

På den måde presser vi altid hinanden, og selv om vi er meget forskellige som personer, er der ikke noget ondt imellem os, forsikrer Joel Ibler Lillesø om sin værste konkurrent og største motivationsfaktor.

Måske ender rivaliseringen og naturtalentet med at give ham en OL-billet om få år?