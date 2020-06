Afslutning med afstand

Der var igen gang i bålene til årets spejderafslutninger. Her hos KFUM i Søborg. Foto: Peter Kenworthy.

Der var bål, snobrød og sommerferieafslutning på programmet hos KFUM-spejderne i Søborg

Af Redaktionen, redigeret

Det har også været udfordrende at være spejder under coronakrisen, med aflysning af events, stop for fysiske spejdermøder og senere krav om afspritning og afstand. Men efterhånden har spejdere rundt om i landet fået lov til at holde næsten almindelige spejdermøder igen.

Dette benyttede KFUM-Spejdernes Søborg Gruppe sig af til at holde fælles sommerferieafslutning i sidste uge – i coronatidens anledning dog opdelt i grupper og med egne medbragte snobrødspinde.

Og der var smil og sjov hos de deltagende spejdere i alle aldre, mens der blev hygget, klatret i træer, hugget brænde og lavet bål og snobrød. pk