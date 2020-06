Bille til Værebro

Den tidligere landsholdsspiller Nicki Bille Nielsen skal tørne ud for VB 1968

Af Peter Kenworthy

32-årige Nicki Bille har spillet i en række af mere eller mindre store klubber, blandt andet FN Nordsjælland, Villarreal og Rosenborg. Og han står noteret for tre landskampe og et enkelt mål mod Malta i en VM-kvalifikationskamp i 2013. I de senere år har han dog mest været kendt i medierne for en række episoder i hans personlige liv.

Men nu skal han spille i Sjællandsserien, for nyoprykkede VB 1968, hvor han skal spille sammen med andre tidligere superligaprofiler som Quincy Antipas og Martin Albrechtsen.

Bestyrelsesformand i VB 1968, Jørgen Franck, fortæller at Nicki Bille har meldt sig ind i 1. holds-truppen, som han skal træne sammen med.

– Som det ser ud lige nu er han ikke i form, så han kommer i hård konkurrence. Det er ikke givet at han bare kan komme med i start-elleveren, men jeg kan forestille mig at han kan komme ind i den sidste halve time, tilføjer Jørgen Franck.