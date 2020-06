Brunch og burgers i Bagsværd

Ferhat (th) og Serafina tilbyder alt fra smørrebrød til cocktails hos Café 4 Kløver. Foto: Kaj Bonne.

Ny café i Bagsværd Centret tilbyder lidt af hvert

Af Redaktionen, redigeret

Der bliver spist salater, brunch og burgers, drukket kolde fadøl, og kigget ud af de store, lyse vinduer på Bagsværd Hovedgade, da Gladsaxe Bladet kigger forbi Café 4 Kløver.

Caféen har været åben i et par uger, og ejer Ferhat Mercan fortæller at Bagsværd-borgerne har taget godt imod caféens velassorterede menukort. Også selvom cafélivet ikke er helt normaliseret, og der stadig skal sprittes hænder og følges anvisninger fra sundhedsmyndighederne.

Ferhat ejer i forvejen Rib House på Søborg Hovedgade, men mente at hans nye cafékoncept passede godt til Bagsværd.

– Så hvis man er til gode bøffer og spareribs, er det på Søborg Hovedgade, men hvis man er mere til let cafémad, så er det i Bagsværd. Det særlige på Café 4 Kløver er smørrebrødet. Og hvis man ikke lige når at få morgenmad, kan man snuppe et brunchbræt, fortæller han med et smil.

Der er dog også mulighed for at få alt fra sild, salater og sandwich, til burger, stjerneskud og cocktails, tilføjer han. pk