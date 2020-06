Corona-revideret erhvervspolitik

Gladsaxe Kommune vil hjælpe virksomheder til grøn genstart

Af Redaktionen, redigeret

Finansministeriet forventer et BNP-fald på 5 procent i år. Nationalbanken siger 4 procent, men forventer i en ny prognose at genopretningen af økonomien bliver langvarig.

Og dele af erhvervslivet har været hårdt ramt under nedlukningen. Også i Gladsaxe. Derfor har Gladsaxe Kommune, ifølge kommunen selv som den første kommune i Danmark, givet sin erhvervspolitik et særligt corona-eftersyn med udgangspunkt i virksomhedernes aktuelle behov.

Alle kommunens virksomheder modtager i disse dage strategien ”Grøn genstart af Gladsaxe” i e-boks med en invitation fra borgmesteren til at deltage i en online-lancering den 25. juni. Her står borgmesteren klar til at gå i dialog med virksomhederne, fortæller Gladsaxe Kommune.

– Vi er utrolig optaget af at hjælpe vores virksomheder med at ruste sig til at omsætte krisens erfaringer til nye forretningsmuligheder. Vores ønske er, at virksomhederne bruger strategien til at få øje på nye forretningsmuligheder og får mod på at række ud efter den hjælp, der er at hente lokalt og i erhvervsfremmesystemet. Budskabet er, at vi står klar til at hjælpe gennem dialog, ydelser til alle typer virksomheder og stærke, lokale partnerskaber, siger Gladsaxes borgmester, Trine Græse (A). pk