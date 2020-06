Der skal prop i kommunernes miljøsvineri

Det var en stor historie i medierne, at Novafos af Gentofte havde fået tilladelse til at udlede 290.000 m3 urenset spildevand over 5 dage i Øresund. Mange borgere var overrasket over, at man kunne få tilladelse til at udlede så meget i Øresund.

Af Henrik Sørensen

Henrik Sørensen, folketingskandidat (C)

Siden er det kommet frem, at det ikke undtagelsen, men snarere reglen, at der udledes urenset spildevand i Øresund. Og det er ikke kun Novafos eller HOFOR, der udleder spildevand. Det sker åbenbart langs hele Øresunds kyst. Og fra både dansk og svensk side.

I en tid, hvor alle politikere har travlt med at fortælle, hvor meget de vil gøre for miljøet, er det chokerede, at selvsamme politikere har siddet i bestyrelser, hvor man har udledt milliarder af liter urenset spildevand i Øresund.

Der skal sættes stopper for udledning af urenset spildevand i Øresund. Man kan ikke på samme tid tale om, at Gladsaxe skal være en miljørigtig kommune, mens man er medejer af selskaber, som udleder urenset spildevand i Øresund.

Det kræver store investeringer at nå det mål. Men der er noget andet valg, hvis borgerne skal tage det seriøst, når politikerne taler om rent miljø.

Det er utroligt, at de mange borgmestre, som er medlemmer af Novafos og HOFOR, ikke er vidende om, hvad der er sket, når der er sket så store skader på havmiljøet.

Der skal sættes en stop for det kommunale miljøsvineri.