Derfor bør du overveje en tatovering

SPONSORERET INDHOLD: Mange mennesker har tatoveringer, men der er også mange, som går rundt og overvejer det hele livet uden at få det gjort. Man hører mange argumenter imod, hvor det største typisk er, at du senere vil fortryde din tatovering.

Af SPONSORERET INDHOLD

Men det er faktisk ikke svært at få lavet billig fjernelse af tatovering, hvis du ender med at fortryde din beslutning.

Lev mens du gør det

Når du har lyttet til argumenter fra familie og venner om, hvorfor du ikke skal have en tatovering, er det vel også rimeligt at tænke lidt over nogle argumenter for, hvorfor det faktisk er en god idé. Det er ikke fordi, at tatoveringen i sig selv er nødvendig for dit liv eller trivsel, men den ødelægger det i hvert fald heller ikke. Og som sagt kan du sagtens få lavet en billig fjernelse af tatovering igen, hvis du skulle ende med at fortryde.

Så hvorfor få den lavet i første omgang? Det gamle ordsprog lyder ”lev mens du gør det, elsk mens du tør det”, og det er der stor sandhed i. Går du hele livet rundt og forspilder chancer på at gøre det, du føler du burde gøre, i stedet for det, du selv føler for inderst inde, ja, så er der gode chancer for, at du ender med at sidde og fortryde en hel de.

Så selvom der er en vis risiko for, at du fortryder din tatovering, så er det altså ikke værre at få lavet en enkelt, billig fjernelse af tatovering, end at ligge til sidst og fortryde et helt liv uden den tatovering, du måske havde drømt om.

Din krop er et lærred

For en tatovør kunstner er det som en modedesigner, at din krop er et lærred. Når du udvælger din påklædning, gør du noget for at styre, hvad folk tænker på, når de ser dig. Det samme kan siges om dine tatoveringer. Du kan få lavet noget, som du synes er flot, og når folk så ser der, siger den noget om dig og din smag. Folk med lignende smag vil da blive tiltrukket af dig, mens folk, der måske alligevel ikke falder i din smag, kan afskrækkes.

Det er dog ikke kun for udstrålingens skyld, at du kan vælge at få en tatovering. Tatoveringen kan også være en dybt personlig ting, som kun du dybest set skal have noget ud af. Det kan være som en totem eller en amulet, der bringer dig held, og som kan give dig mod, når du kigger på den.

Der er altså mange gode grunde til at overveje en tatovering, og som sagt er der også gode muligheder for en billig fjernelse af tatovering, så det ikke er et stort problem, hvis du ender med at fortryde.