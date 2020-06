Det skal du gøre af gode ting ved dig selv

SPONSORERET INDHOLD: Det kan lyde kliché, men det er vigtigt, at du altid er god ved dig selv. Du skal være din egen bedste ven. Du kommer langt lettere igennem hverdagen små og store udfordringer, hvis du først og fremmest tager dig af dig selv.

At være god ved sig selv er rigtig mange ting, men vigtigst er, at du ikke nedprioriterer dine egne behov eller ignorerer dine egne følelser. Her kan du læse mere om, hvordan du kan være god ved dig selv.

Sæt tid af til dig selv

Der går hurtigt tid med alt muligt i en travl hverdag. Hvis du har meget at se til, er tid til dig selv, nok det sidste du tænker på. Hvis du konstant lever i et pres, hvor du skal nå alt muligt og aldrig får sig dig ned og slappet rigtigt af, vil din krop til sidst stå af. Selv hvis du har lidt mindre at se til i din hverdag, er det vigtigt, at du prioriterer tid til dig selv. Når du sætter tid af til dig selv, kan du nemlig komme helt ned i gear og slappe helt af. Når det bliver en del af din hverdag, bliver det pludselig lettere at finde overskud til de udfordringer, der måtte dukke op i ny og næ.

Når du sætter tid af til dig selv, skal du bruge tiden på noget, der gør dig glad og afslappet. Det går ikke, at tankerne stadigvæk kører på arbejde, huslige pligter m.m. Du skal give dig selv lov til lige at zoome ud for en stund. Det er fuldstændig individuelt, hvad der gør mennesker glade, men det kan være motion, læsning, kreative projekter, en god film på sofaen osv. Der er intet, der er hverken rigtigt eller forkert, så længe du prøver at fokusere dine tanker på det, der foregår her og nu.

Vær aldrig bange for at række en hånd ud efter hjælp

Alle mennesker har brug for hjælp på tidspunkter i deres liv. Det er bare ikke alle, der er lige gode til at bede om hjælpen. For nogle kan der være en stor følelse af skam involveret med at bede om hjælp. Når du har brug for hjælp, kan det handle om små og store ting. Vigtigst er at du rækker ud, for der vil altid stå nogle klar til at hjælpe dig, om det så er venner, familie, bekendte, fremmede eller professionelle.

Når du skal række en hånd ud efter hjælp, kan det være alt fra at kontakte et alkoholbehandlingscenter til at bede din ven om en lille tjeneste. Det kommer naturligvis helt an på, hvad du går og bakser med til hverdag. Det er i hvert fald aldrig nogen god idé at lade vær med at bede om hjælp, hvis du kan mærke, at det er det, du har brug for. Ligesom at du står klar til at hjælpe dine nærmeste i alle mulige situationer, står de også klar til at hjælpe dig.