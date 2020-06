Dette kan du gøre for at nedbringe din samlede gæld

SPONSORERET INDHOLD: De færreste mennesker bryder sig om tanken om at gældsætte sig. Sandheden er dog, at man typisk er nødt til at låne penge på et eller andet tidspunkt. Der kan f.eks. mangle penge til køb af ejerlejlighed, en ny bil eller en skiferie for hele familien. I sådanne tilfælde kan et lån være belejligt.

Af SPONSORERET INDHOLD

Privat gæld vil typisk bestå af gæld fra en række forskellige lån og kreditydelser. Det kan være både realkreditlån, boliglån, forbrugslån og afbetaling for blot at nævne nogle af de mest almindelige kredittyper.

Har du også gæld, og er du interesseret i at gøre denne gæld så lille som overhovedet muligt, så er der håb forude. Med simple tiltag vil du kunne reducere din samlede gæld betydeligt.

Optag ét stort lån og indfri dine små lån

Med et samlelån er det meget sandsynligt, at du kan opnå store besparelser på din gældsafvikling. Det vil i hvert fald være tilfældet, hvis du afvikler på nogle meget dyre lån med renter i den høje ende.

Optager du ét stort lån på 300.000 kroner, og består din gæld fra de mindre lån på 300.000, så vil du fortsat skylde 300.000. Forskellen ligger dog i, at du ofte kan låne til en bedre rente og lavere ÅOP.

Du skal for eftertiden kun afdrage på det ene samlelån og kan derfor typisk nøjes med at betale et beskedent månedligt afdrag sammenlignet med førhen.

Læs mere: Samlelån hos santander her

Indled forhandlinger med dine kreditorer

Er renterne og gebyrerne på dine lån så høje, at du ikke længere kan få det til at hænge sammen, så er du nødt til at gøre noget.

Låneudbyderne går rigtig langt for at få deres penge tilbage, men det er ikke ensbetydende med, at de ikke er til at snakke med. Ønsker du derfor at nedbringe din samlede gæld, bør du indlede en dialog.

Du får næppe slettet din gæld, men måske kan du slippe med en lavere rente eller alternativt få afdragsfrihed i x måneder.

Du har intet at miste ved at indgå en forhandling med din(e) kreditor(er), så hvorfor ikke give det en chance?

Sælg ud og brug pengene på gældsafvikling

Skal du have reduceret din gæld en gang for alle, så skal du forsøge at skrabe så mange penge sammen som muligt.

Er et ekstra arbejde eller flere arbejdstimer ikke en mulighed, så kan du i stedet begynde at sælge ud. Det kræver dog, at du har noget af værdi. Måske kan du sælge din bil, computer, cykel og / eller trampolin.

De penge, du tjener på at sælge dine værdier, kan du bruge på gældsafviklingen. Det er ikke sikkert, at du får nok penge ind til at indfri gælden, men mindre kan også gøre det. Alene det at du gør noget vil gavne din chance for at indgå en fordelagtig aftale med din kreditor.