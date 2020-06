Gladsaxe Kommune holder digitalt borgermøde om fremtidens Søborg Hovedgade

Af Peter Kenworthy

Gladsaxe Byråd har besluttet at renovere første del af strækningen på Søborg Hovedgade fra Dyssegårdsvej til Vilhelm Bergsøes Allé. Derfor inviterer Gladsaxe Kommune for første gang nogensinde til digitalt borgermøde. Mødet foregår den 25. juni 2020 kl. 19.00 – 21.00 på Gladsaxe Kommunes Facebookside. Her bliver de indledende overvejelser præsenteret, og samtidig opfordres borgerne til at komme med ideer til projektet.

Renoveringen af Søborg Hovedgade har fokus på at skabe øget byliv. På borgermødet bliver der lagt op til dialog omkring de første ideer, som projektet rummer, hvor borgerne kan byde ind og få svar på deres spørgsmål direkte. Mødet foregår direkte på Gladsaxe Kommunes Facebookside. Men det vil også blive optaget og være tilgængeligt på gladsaxe.dk efterfølgende.