Digitalt møde om Søborg Hovedgade

Gladsaxe Kommune afholdt første digitale borgermøde

Af Redaktionen, redigeret

Til mødet den 25. juni kunne borgerne komme med idéer og spørgsmål til fremtidens Søborg Hovedgade, hvor Gladsaxe Kommune i første omgang har valgt at renovere strækningen fra Dyssegårdsvej til Vilhelm Bergsøes Allé. Mødet foregik på Gladsaxe Kommunes Facebook-side.

Byliv handler blandt andet om øjenkontakt, plads til møde- og siddesteder, tryghed og tilgængelighed, fortalte Gladsaxes stadsarkitekt, Tina Saaby. Hun tilføjede at der lige nu ikke er så mange træer eller variation på Søborg Hovedgade, og at det godt kan være lidt besværligt at komme rundt med barnevogn og rollator.

Der blev diskuteret alt fra muligheden for udeservering, bredere cykelstier, fortov og busbaner, til at sætte farten ned på hovedgaden, begrænse trafikmængden og få flere vejtræer og grønne oaser.

Og man havde blandt andet talt om flere grønne oaser på hovedgaden i Trafik- og Teknikudvalget, fortalte udvalgets formand, Ole Skrald (A). Til gengæld skal der ikke være færre parkeringspladser, og der er begrænset plads mellem husene, mente han.

Grøn og levende

Gladsaxe Byråd har afsat 20 millioner kroner til at opgradere Søborg Hovedgade fra Dyssegårdsvej til Vilhelm Bergsøes Alle.

Målet er at der skal skabes en sammenhængende, grøn og levende Søborg Hovedgade, der understøtter detailhandlen, og hvor der er bedre fremkommelighed for trafikanter. Projektet skal desuden indarbejde klimatilpasningstiltag.

Arbejdet sættes efter planen i gang i starten af 2022 og forventes færdig inden julehandlen 2022. pk