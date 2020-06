Dømt for drab

Retten i Glostrup har dømt en mand for drabet på sin ekskonens nye kæreste på Stengårds Allé

Den 44-årige mand havde i forvejen erkendt, at han havde skudt sin rival og at det skete med en pistol, han havde stjålet på sin arbejdsplads – en kaserne i Nordsjælland, fortæller Københavns Vestegns Politi.

Drabet skete den 22. marts 2019 på Stengårds Allé i Gladsaxe. Manden blev idømt 13 års fængsel.

– Udgangspunktet for drab er 12 års fængsel – derudover er der dømt for overtrædelse af våbenloven under særligt skærpende omstændigheder, og jeg er derfor tilfreds med at retten har fulgt min påstand i denne meget alvorlige sag, siger senioranklager Peter Rask.

Den dømte tog betænkningstid i forhold til anke.