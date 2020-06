Du må godt

Må-godt-liste skal skabe coronasikkert sommerliv i handelsgaderne

Af Redaktionen, redigeret

Kommunen vil gerne være med til at sikre, at der hen over sommeren igen kommer kunder i handelsgaderne og sommerliv i byen.

Det er der blevet en ”må-godt-liste” ud af med en oversigt over, hvad butikker, caféer og restauranter gerne må gøre med det samme, og hvad de nemt kan få tilladelse til, for at skabe mere liv og få flere kunder i forretningen.

Kommunen ser med stor velvilje på, at der også bliver mulighed for midlertidige tiltag som udvidet udeservering, madboder, pop up-arrangementer og lignende på veje eller parkeringsarealer. Det er ting, som kræver tilladelse, men som man får svar på inden for senest 10 dage med en bestræbelse om at gøre det endnu hurtigere, fortæller Gladsaxe Kommune.

Se listen og link til ansøgning om tilladelse på gladsaxe.dk/handelsgadeliv