En ren fornøjelse

Bibliografen har brugt den ufrivillige nedlukning på grund af coronavirus til renoveringer og forbedringer. Blandt andet af sal 2, som har fået nye biografstole, som lederen af Bibliografen, Maiken Ellegaard Madsen, stolt viste frem til Gladsaxe Bladet (billedet). Desuden sprittes der af i tide og utide, ligesom man sidder med to stoles afstand til dem man ikke har købt billet med. Foto: Kaj Bonne.

Bibliografen brugte corona-nedlukning på renoveringer og forbedringer. Og så bliver Bibliografen løbende corona-rengjort

Af Peter Kenworthy

Bibliografen har, ligesom andre biografer i Danmark, været lukket ned på grund af coronakrisen. Men der er ikke noget der er så dårligt, så det ikke er godt for noget, og nedlukningen har givet mulighed for renovering og forbedring af Bibliografen.

I sidste uge lukkede man så op til en ny og forbedret biografoplevelse. Blandt andet er der kommet nye stole, der erstattede de efterhånden slidte biografstole i salen, som den gamle Gladsaxe Bio havde købt brugt tilbage i 1995 og et nyt gulvtæppe, i sal 2.

Der er også blevet bedre plads til kørestole, paneldebatter og børneteater, samt kommet nummerlys i enderækkerne, ligesom kinoteknikken er blevet opgraderet og gennemrenoveret, så billedkvaliteten er blevet forbedret.

I sal 1 er sæder og tæpper blevet renset.

Ifølge lederen af Bibliografen, Maiken Ellegaard Madsen, har det været godt at kunne få renoveret Bibliografen, men det har sandelig også været godt at have mulighed for at booke en masse gode premierefilm og få gæster ind i salene igen.

– Gæsterne har efterspurgt at vi åbnede og har været superglade for at komme i biografen igen. Den allerførste vi havde var en dame der købte et ti-turskort og en billet til hende selv og barnebarnet, for nu skulle hun bare i biografen, fortæller Maiken Ellegaard Madsen.

Flere forholdsregler

Hvis man skal en tur i Bibliografen, er der efter genåbningen indført en række forholdsregler, i henhold til sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Blandt andet er der et maksimalt antal for gæster i salene og to stoles afstand i form af tomme sæder mellem de af biografens gæster, der ikke har købt billet sammen. Tre veninder, der gerne vil i biografen sammen, kan dog eksempelvis godt bestille så de sidder med en stol imellem sig, hvis det er tryggest.

Alle kontaktflader sprittes desuden af hver anden time, og salen rengøres og flader desinficeres efter hver film. Desuden opfordrer Bibliografen til at man køber sin billet online.

– Så det er corona-sikkert at gå i biografen hos os, siger Maiken Ellegaard Madsen.