Endelig en sejr

Efter en god indsats som indskifter mod Frem, startede Jonathan Dahl Bagger inde mod Avarta. Det takkede han for ved at bringe AB på sejrskurs. Foto: Peter Kenworthy

AB Gladsaxe fik tre point for første gang siden oktober med en 2-1-sejr hjemme over Avarta

Af Peter Kenworthy

AB-træner Patrick Birch Braune har talt meget om at arbejde med det defensive, lukke huller og stoppe omstillinger og udfald i denne sæson. Og det virkede til at de grønblusede fra Gladsaxe havde hørt efter eller var trætte af at være bagud, i midtugekampen mod Avarta.

Braune havde rystet posen og skiftet ud på fire pladser til dagens kamp – af både lyst og af nød. Blandt andet startede Jonathan Dahl Bagger og Emil Mygind inde.

Og det skulle hurtigt vise sig at være en god idé, for efter lidt småspil foran Avarta-målet syv minutter inde i kampen, endte bolden hos Bagger, der trak forbi et par mand i feltet og sparkede forbi Avartas målmand til 1-0.

Bare fem minutter senere fik AB en omstilling, efter en Avarta-fejlaflevering midt på banen, og bolden endte efter et par hurtige AB-afleveringer hos Mygind, som køligt fordoblede ABs føring til 2-0.

Udeholdet havde svært ved at skabe de helt store chancer, og det blev ikke nemmere da Simon Ustrup fik rødt efter en nødbremse på ABs Tobias Noer ti minutter inde i anden halvleg.

Alligevel kunne akademikerne ikke holde nullet foran de 197 tilskuere. Med et kvarter igen sparkede den tidligere AB-spiller Oliver Carrara nemlig bolden forbi Oliver Børner Thorup, efter at AB-forsvaret ikke fik clearet et hjørne.

Og pludseligt øjnede Avartas ti mand et point i Gladsaxe. Rødovre-drengene skulle dog helt frem til de sidste minutter, før man for alvor truede AB-målet. Men Børner var en sikker sidste skanse for akademikerne, som endte med at få den første sejr i ligaen siden oktober.

AB rykkede dermed op på syvendepladsen i oprykningspillet i 2. division, to point efter Vanløse, som man møder på lørdag.