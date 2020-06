Emil Mygind satte et velspillende AB-hold i gang efter 20 minutter. Foto: Peter Kenworthy

AB Gladsaxe kontrollerede kampen og vandt 3-1 i Vanløse

Af Peter Kenworthy

AB skulle forsøge at fortsætte det gode spil og skaffe endnu en sejr lørdag, efter at holdet tre dage forinden havde vundet holdets første ligasejr siden oktober – 2-1 hjemme mod Avarta.

I den bagende hede i Vanløse Idrætspark lagde begge hold roligt ud, og de første 15-20 minutter kunne man godt se at ingen af de to hold havde mulighed for at rykke op eller ned, og dermed det store at spille for.

Men selvom AB stod dybt i banen, og ofte spillede bolden rundt i egne rækker, blev det farligt når de grønblusede slap bremsen og satte fart på. Efter 20 minutter lavede Albert Nørager et langt raid på venstre-kanten og fandt en fremstormende Emil Mygind, der elegant udplacerede Lasse Krogh i Vanløse-målet til AB-føring fra kanten af feltet.

Også lynhurtige Frederik Ellegaard var en kilde til uro for Vanløses forsvar. Efter 41 minutter headede han lige på målmanden fra en fri position, efter et præcist indlæg fra Seejou King. Og lige inden dommerens pausefløjt headede Ellegaard igen mod mål, så hjemmeholdets Kasper Sindahl måtte tage hånden til hjælp på stregen.

Direkte rødt til midtbanespilleren og straffe til AB, som Sylvester Seeger-Hansen frækt men sikkert omsatte til en 2-0-føring – midtbane-elegantierens tiende ligamål i denne sæson.

Fint forsvarsspil

I anden halvleg lagde AB også kynisk og kontrolleret ud, og der skete ikke meget i kampen før Seejou King igen lagde et præcist indlæg ind i Vanløses straffesparksfelt efter en time – denne gang til en fremstormende Nichlas Rohde, der headede bolden i kassen til 3-0 via stolpen.

Kampen var nu reelt afgjort, men hjemmeholdet havde et par skud tilbage i bøssen. Med et kvarter igen så Oliver Lang at Oliver Børner var lidt for langt ude af sit mål, og sneg et millimeterpræcist langskud op i krydset forbi AB-keeperen.

Fem minutter senere var hjemmeholdet lige ved at gentage kunststykket, men Børner havde lugtet lunten og diskede i sidste øjeblik op med en feberredning. Kampen endte således med ugens anden fortjente AB-sejr, denne gang på 3-1.

AB scorer mange mål i år, men lukker også en del ind i den anden ende, hvor defensiven til tider har været lidt rigeligt i gavehumør. I dag var træner Patrick Birch Braune dog godt tilfreds med forsvarsspillet, ligesom han mente at holdet havde arbejdet hårdt og fulgt det taktiske oplæg.

– Vi havde bevidst valgt at stille os dybt tilbage på banen, og det lykkes rigtig fint. Vi ville gerne have holdt nullet, men forsvarsspillet var markant bedre i dag end tidligere, fortalte han efter kampen.

AB rykkede med sejren forbi Vanløse og op på fjerdepladsen i 2. divisions oprykningsspil.