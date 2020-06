Der har ikke været så meget gang i borgerforslagene i det seneste år

Af Redaktionen, redigeret

I marts sidste år blev der åbnet for en forsøgsordning, hvor man kan oprette borgerforslag på gladsaxe.dk/kommunen/politik/borgerforslag eller ved at indlevere forslaget på rådhuset.

Der har siden været stillet tre borgerforslag om rådhusparkering, byggesagsbehandling på posthusgrunden og træplantning på Mars Allé. Man skal have 600 underskrifter indenfor et halvt år for at få sit forslag behandlet i Gladsaxe Byråd, men de tre forslag fik tilsammen støtte af under 50 personer.

Lone Yalcinkaya (V) sagde på byrådsmødet 27. maj, hvor byrådsmedlemmerne havde fået en status på forsøgsordningen, at hun mente at borgerne har god mulighed for at tage fat i Gladsaxes byrådsmedlemmer og at borgerforslagsordningen var overflødig og unødig.

– Jeg vil forslå mine ærede byrådskollegaer at lytte noget mere til borgernes høringssvar, tilføjede hun.

Interessen har mildest talt været til at overse, og man kunne måske have en mistanke om at de få forslag skyldes et manglende behov, mente Christina Rittig Falkberg (B).

– Men vi har ikke brugt nogle penge endnu. Vi har sat en forsøgsordning i gang, for at afdække et eventuelt behov, pointerede hun.

Katrine Skov (A) mente at det var fint at der er forskellige måder, hvorved borgerne kan komme i dialog med byrådet, hvis de har forslag til noget der kan gøres anderledes.

Trine Henriksen (Ø) så gerne, at kommunen gjorde en mere aktiv indsats for at gøre borgerne bekendt med ordningen.

– Vi synes at det er en god ordning, og derfor synes vi at vi skal udnytte den sidste del af forsøgsperioden til at gøre lidt mere for at gøre borgerne bekendte med den, tilføjede hun.

Og Serdal Benli (F) mente, at intentionen med forslaget grundlæggende var at styrke Gladsaxes lokaldemokrati og det lokale engagement.

– Det kan godt være at vi ender med, at der ikke er behov for lige præcis denne her model i Gladsaxe, men vi er også sat i verden for, som byråd, hele tiden at udvikle vores demokrati og adgangen til det politiske system.

pk